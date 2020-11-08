مواجهة ودية بين منتخبي العراق وروسيا العام المقبل

مواجهة ودية بين منتخبي العراق وروسيا العام المقبل

(المستقلة) أكدت تقارير إعلامية أن منتخب العراق سيلتقي مع نظيره الروسي في مباراة ودية، مطلع العام المقبل.

وقال برنامج “صوت الملاعب” التليفزيوني إن منتخب العراق سيلاقي نظيره الروسي ودياً مطلع العام المقبل بناء على طلب الأخير.

وحتى الآن لم يتم تحديد مكان وتاريخ المباراة الودية المرتقبة.

ويقيم منتخب العراق معسكرا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي المرتقبة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ويلتقي خلاله وديا مع الأردن وأوزبكستان، وذلك تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

يذكر أن منتخب “أسود الرافدين” يحتل صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن البحرين، أقرب ملاحقيه.