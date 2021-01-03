مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي

المستقلة /-يحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” قمة الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تجمع بين تشيلسي ونظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة اليوم الأحد، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقء بعدما تجلت له مباراة الجولة الماضية مع إيفرتون بسبب اكتشاف عدد من حالات الاصابة بفيروس كورونا والتي ضربت الفريق، ومن الوارد ن تتأجل المباراة حال اكتشاف حالات جديدة بين لاعبي السيتي.

تشيلسي ضد مانشستر سيتي :

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الماضية بهدفين دون رد، وهذا الأمر يعطيه دفعة قوية في مباراته ضد تشيلسي، ليرتقي إلى المراكز المتقدمة بعد تواجده في الترتيب الثامن برصيد 26 نقطة، مع بقاء مباراتين مؤجلة له.

ولم تذق كتيبة المدرب بيب جوارديولا طعم الخسارة في آخر 5 مباريات، وهذا أمر جيد بالنسبة للاعبين لإعطائهم معنويات أكبر في التحدي القوي في هذه الجولة.

بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 26 نقطة من أصل 14 لقاء، حقق الإنتصار في 7 مباريات، وتعادل خمسة، وخسر في أربع مواجهات.

ولم تفز كتيبة المدرب لامبارد سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات ليحتل فريقه المركز السادس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.