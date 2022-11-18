مهددا برفع السلاح ..كريم ماهود يمهل الحكومة  ٣٠ يوما للنظر بمطالب سكان الاهوار

المستقلة/- انتقد السياسي العراقي والمعارض السابق لنظام  صدام حسين كريم ماهود المحمدواي، الحكومة لعدم نظرها بقضايا المكون، واهمال النظر بسكان الاهوار وتعويضعم على ماجرى لهم من تهجير قسري.

ووجه المحمدواي لدى حضوره مؤتمر الاهوار،  انتقادا لاذعا للشروط التي فرضت على الإطار من أجل تشكيل حكومة السوداني، معربا عن استغرابه من موقف  الحكومة التي  لم تنصف أهالي الاهوار والقرى التي هجرت في زمن النظام السابق

واستعرض عدد الشهداء في تلك المناطق وعدد القرى التي تهجرت وهلكت حيواناتهم، مشيرا إلى أن “أكثر من ٦٥ قرية تهجرت واكثر ١٨٠ شهيد من مجاهدي الاهوار  قضوا في الجهاد انذاك”.

واعلن عن امهاله الحكومة ٣٠ يوما للنظر بمطالب أهالي الاهوار، مهددا بأنه “في حالة عدم الاستجابة سيكون لنا وقفة” منوها الى أنه اول من يحمل السلاح للمطالبة بحقوق الاهالي.

وكشف المحمدواي عن تشكيل فصائل حشدية بـ٤ آلاف متطوع من أجل الحصول على أصواتهم في الانتخابات” و”كان من الأفضل إعادة المفسوحة عقودهم لا تطويع اعداد جديدة”. حسب قوله .

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