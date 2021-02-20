مهاجم لبناني يقترب من الدوري العراقي

المستقلة/- يقترب نادي الكهرباء المنافس في الدوري العراقي من التعاقد مع أحد المهاجمين اللبنانيين خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية فإن المفاوضات مع لاعب نادي الصفاء اللبناني أكرم مغربي وصلت لمراحل متقدمة جدا، ومن المرتقب أن تحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين.

الكهرباء يبحث عن خيار في الخط الأمامي يسهم في إنعاش هجوم الفريق بعد أن تراجعت النتائج نتيجة العقم التهديفي في المرحلة الأولى من الدوري.

ويمتلك اللاعب اللبناني أكرم مغربي خبرة جيدة وقد يكون أفضل الحلول لفريق الكهرباء في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.
يشار إلى أن فريق الكهرباء متعاقد مع 4 محترفين أفارقة، وفي حال تعاقده مع اللاعب اللبناني سيكون مطالبا بإنهاء عقد أحدهم.

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