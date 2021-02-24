من بينها السكر..توقعات بارتفاع أسعار 7 سلع غذائية خلال مارس

المستقلة/-من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار 7 سلع غذائية وزراعية خلال شهر مارس المقبل.
وتوقع تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن اتحاد الصناعات المصرية، زيادة في في سعر “السكر الخام، القمح، الذرة الصفراء، الارز غير المقشور، زيت النخيل، زيت الصويا،الكاكاو”، وأيضا ارتفاع السكر الأبيض المكرر حتى مايو 2021، بينما تنخفض أسعار البن .
وخلال يناير الماضي، ارتفعت أسعار السكر الأبيض المكرر لتسجل نحو 446.30 دولار للطن في مقابل 402.53 دولار للطن خلال شهر ديسمبر 2020.
بينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 14.9%، وتشير التوقعات إلى صعود أسعار السكر حتى شهر مايو المقبل ، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة لندن.
وزادت أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 350.98 دولار للطن مقارنة بشهر ديسمبر الماضي والتي سجلت فيه نحو 323.42 دولار ، كما ارتفعت بمعدل سنوي 12.4%.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود سعره حتي شهر مارس المقبل ، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة شيكاغو.

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