من بينها الإمارات .. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة هي الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جاء القرار بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلن عنها، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وفي الثاني من فبراير الماضي تقرر تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

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