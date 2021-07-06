من أمام قبرها.. زوج نادية العراقية يرثيها بهذه الكلمات

المستقلة/- منى شعلان/ رث أحمد حمودة زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حيث نشر صورة له من أمام قبرها، وعلق عليها قائلاً:” ستفقد عزيزًا لا يُمكِنُك العيشَ بدونهِ وسوف ينكسرُ قلبُك بشدة،،هذه سُنّة الحياة، أنك لا تتغلب تمامًا على فقدان من رحلوا”.

وتابع قائلاً:”أكنهم يعيشون إلى الأبد في القلب المكسور الذي لن ينغلق مرة أخرى، ستظهر ذكرياتهم من خلال شقوقِ هذا الكسر، وستشعر بوجودهم، وبدفئ طيفهم في الأماكن العتيقة.

واختتم:” يجب ان نتقبّل أن الحياة مختلفةٌ الآن ، وأن نقبّل الجوانب المختلفة للحزن التي تُصاحبها، سيمنحك الحزن عمقاً جديداً، لكلِّ الحزانى والمكسورين اليوم من قلبي سلام”.

ورحلت الفنانة نادية العراقية، 16 مايو الماضي، عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها كورونا، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكتبت مي:”ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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