من أجل الكرامة .. مطالبات برلمانية في اقالة الحلبوسي

المستقلة /- دعا النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي، الى اقالة رئاسة مجلس النواب بسبب مواقفها الأخيرة وتعاملها مع قانون الموازنة العامة، معتبرا أنه إذا أراد النواب الحفاظ على جزء من كرامتهم عليهم إقالة رئاسة البرلمان.

وقال الجشعمي في تصريح صحفي  تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “رئاسة مجلس النواب لم تبقِ احتراما للنواب في ملف الموازنة”، معتبرا أنه “إذا أراد النواب الحفاظ على جزء من كرامتهم عليهم إقالة رئاسة مجلس النواب”.

وأضاف أن “الحلبوسي غادر البرلمان دون الدعوة إلى جلسة لإقرار الموازنة”، مشيرا إلى أن “رئاسة البرلمان لم تبقِ احتراما للنواب في ملف الموازنة

ولفت الجشعمي إلى ان “تأجيل جلسات الموازنة جعل النواب مثل الأطرش بالزفة” على حد قوله.

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