منى السابر فى تسجيل صوتي مسرب تهدد ابنتها حلا الترك بفضحها

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يحتوى على تسجيل صوتي مسرب ، للفنانة منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك ، تهدد من خلاله بفضح ابنتها وعائلة والدها فى حالة حبسها.

وقالت السابر ، خلال المقطع الصوتي :“شوفي يا حلا بس أنا بحب أخبرك شغلة.. أي شيء بيصير وإذا وأنا مثل ما بتقولين إني أنا بايجة بذاتك مثل ما إنتي تقوليلهم.. قبل أنا أدش وأحط رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم”.

وأضافت : “مو بس جدتك.. راح أفضحك إنتي وأبوبكي وكل اللي أنا كنت ساكتة عليه.. أنا ساكتة عشانكم عشان ما تتبهدلون عشان الناس ما تعرف فضايحكم”.

وتابعت قائلة: “راح أقول كل شيء راح أسجل فيديو وراح أنشره وهشوف يا أنا يا إنتي يا ستك واللي ماشي وراهم وراح أخلي سمعتكم على كل لسان”.

وتقدمت حلا ، مؤخراً برفع دعوى قضائية ضد والدتها ، وكشفت الأخيرة كواليس لقائها بابنتها فى المحكمة قائلة:”ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلّوها ، وتمنّت أن تنتهي هذه القضية عاجلاً، متابعة: “رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو أصلاً ما حلو بحقهم”.

ويرجع خلاف حلا الترك ووالدتها، إلى ما بعد انفصال والديها منذ 3 أعوام ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية الكبرى في البحرين ، فى القضية التى رفعتها والدة حلا على والدها محمد الترك بالحكم لصالح الأم في حضانة أطفالها ، و أمرت المحكمة بإعادة الابنة إلى الأم، ومن هنا نشبت الخلافات بين الأم وابنتها ، ووصل الأمر إلى القضاء.

يذكر إلى أن الفنانة البحرينية حلا الترك ، تعيش مع عائلة والدها فى الوقت الحالى ، بعد أن تزوج والدها المنتج محمد الترك من الفنانة المغربية دنيا بطمة.