منع التجول ليلا في رمضان بلبنان

المستقلة /- قررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، سلسلة من التدابير الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

وتمثلت أبرز هذه الإجراءات بمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من اليوم، ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الخامسة فجراً من كل يوم.

كما جرى الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع ضرورة اتخاذها للإجراءات المشددة في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 30 في المئة من قدرتها الاستيعابية.

وكان التحديث الأخير لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، أظهر تسجيل 31 وفاة و2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 496846 إصابة.