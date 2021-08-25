منظمة : العراق ثانيا في استيراد البضائع من ايران بقيمة تتجاوز 2.8 مليار دولار

منظمة : العراق ثانيا في استيراد البضائع من ايران بقيمة تتجاوز 2.8 مليار دولار

المستقلة /- صرّح رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية “حميد زادبوم” ، بتسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 69 بالمئة في الثلث الأول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار ولغاية 20 يوليو/تموز 2021.

وذكر “زادبوم” في تصريح نقلته المنظمة ، أن تجارة ايران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الثلث الاول فيما نمت الصادرات غير النفطية 65 بالمئة سعرا و27 بالمئة حجما خلال هذا الفترة.

ونوه الى الاسواق الخارجية الاکثر استيرادا للسلع الإيرانية، موضحا أن الصين تصدرت الترتيب بـ 4.4 مليار دولار تلاها العراق 2.8 مليار دولار والامارات 1.6 مليار دولار وتركيا 921 مليون دولار وافغانستان 728 مليار دولار.