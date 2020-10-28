منظمة الصحة: الأردن يشهد تسارعا بإصابات كورونا

المستقلة /أظهرت بيانات التقرير الوبائي الأسبوعي العالمي لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 18-25 للشهر الحالي ان الأردن أبلغ عن تسارع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19، ووصل إلى ذروة الحالات الجديدة المبلغ عنها يوميًا في الأيام السبعة الماضية.

كما أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي، وفقا للمنصة الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية المخصصة لمستجدات كوفيد-19، الأربعاء، أن البحرين سجلت ثاني أعلى حالات إصابة جديدة لكل مليون نسمة، وأعلى حالات تراكمية لكل مليون نسمة في الإقليم.

وأشار التقرير إلى أن إيران تواصل الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، كما أن أعلى عدد للحالات الجديدة لوفيات كوفيد-19، وأعلى عدد للوفيات الجديدة لكل مليون في الإقليم كان من نصيب دولة إيران أيضا.

وذكر التقرير، أنه سُجّلت في الأيام السبعة الماضية 159 ألف حالة جديدة بكوفيد-19، و 4 آلاف حالة وفاة في إقليم شرق المتوسط، ويمثل هذا زيادة بنسبة 6 بالمئة في الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، واصفا اتجاه الزيادة بالإقليم، خلال الشهرين الماضيين، بالثبات.

وعلى الصعيد العالمي، أبرز التقرير الأسبوعي ،أنه تم الإبلاغ ، لغاية 25 من شهر تشرين الأول الجاري، عن أكبر عدد من حالات كوفيد-19 الجديدة على مستوى العالم، والتي بلغت 8ر2 مليون حالة جديدة خلال أل 7 أيام الماضية، لافتا إلى أنه أقصر فاصل زمني لهذه الزيادة المتسارعة منذ تفشي الجائحة، في حين أن عدد الوفيات الجديدة والبالغ نحو 40 ألف وفاة في الأيام السبعة الماضية قابل للمقارنة مع الأسابيع السابقة.