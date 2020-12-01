منصة Spotify تعلن الأغاني الأكثر استماعاً في مصر خلال 2020

المستقلة/ منى شعلان/ أصدرت منصة Spotify الموسيقية، تقريرًا عن ملخص أنجح الأغاني والفنانين والألبومات في عام 2020 ،وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم.

كشف تقرير Spotify، أن مطرب الراب ويجز هو أكثر فنان تم الاستماع إلى أغانيه في مصر هذا العام. وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها قائمة مُلخص العام من Spotify، كما أنه الفنان الوحيد الذي انضمت خمس أغنيات له دفعة واحدة إلى قائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.

-احتل الفنان عمرو دياب، المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا، حيث قدم ألبومه “سهران” هذا العام ما جعل الألبوم يحتل المركز الأول في قائمة Spotify لأكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر.

-احتل فريق الـ K-pop الكوري BTS المركز الثالث، وهو أول فريق K-pop يحصل على ترشيح لجائزة Grammy ألبوم MAP OF THE SOUL: 7 لفريق BTS حقق هو كذلك نجاحًا كبيرًا حيث احتل مكانًا في قائمة أكثر ألبومات اُستمع إليها، ما يثبت مرة أخرى شعبية الـ K-pop في مصر.

-جاء Travis Scott رابعًا، يليه Abyusif الذي ترك بصمة هامة على مشهد الهيب هوب الحالي في مصر من خلال الأغاني المشتركة المميزة التي يقوم بها مع فنانين آخرين.

الأغنية الثانية أكثر إستماعاً على Spotify في عام 2020 كانت لويجز مع أغنيته “واحد وعشرين” تليها “شيراتون” لمروان موسى و”الغسالة” لويجز أيضًا و“Dance Monkey” لـ Tones and I.

حصد ألبوم “After Hours” لـ The Weeknd المرتبة الثانية في قائمة الأكثر استماعًا بعد “سهران” لعمرو دياب ،وجاء “كل يوم من ده” لحماقي في المرتبة الثالثة يليه “؟” لـ XXXTENTACION و “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” لـ Billie Eilish “.

أكثر فنانات اُستمع إليهن في مصر كن Billie Eilish و Halsey و Sia و Dua Lipa و شيرين. وجاءت الفنانة اللبنانية فيروز في المركز الثامن، أما بالنسبة لقوائم تشغيل الأغاني على Spotify، احتلت “Today’s Top Egyptian Hits” المرتبة الأولى.

وجد Spotify أيضًا أن يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام في مصر.

وفيما يلي مُلخص كامل لنتائج Spotify ، لعام 2020، حيث الأكثر استماعاً في مصر:

أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم في مصر:

1- ويجز

2- عمرو دياب

3-BTS

4-Travis Scott

5-Abyusif

6- مروان موسى

7-Billie Eilish

8-The Weeknd

9- مروان بابلو

10- كايروكي

أما أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن في مصر:

1-بيللي إيليش

2-هيزلي

3-سيا

4-دوليبا

5-شيرين عبدالوهاب

6-أريانا جراندي

7-كاميلا كابلو

8-فيروز

9-تيلور سويفت

10-سيلينا جوميز

أكثر أغاني اُستمع إليها في مصر:

1-دورك جي- ويجز

2-واحد وعشرين- ويجز

3-شيراتون- مروان موسى

4-الغسالة- ويجز

5-Dance Monkey- Tones and I

6-فري- مروان بابلو ومولوتوف

7-Falling- Trevor Daniel

8-The Box- Roddy Ricch

9-بالسلامة- ويجز ومولوتوف

10سكرتي- ويجز

أكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر:

1-سهران- عمرو دياب

2-After Hours- The Weeknd

3-كل يوم من ده- محمد حماقي

4- “?”- XXXTENTACION

5-WHEN WE ALL FALL ASLEEP، WHERE DO WE GO?- Billie Eillish

6-MAP OF THE SOUL: 7- BTS

7-Hollywood’s Bleeding- Post Malone

8- ASTROWORLD- Travis Scott

9-Music To Be Murdered By- Eminem

10-The Ugly Ducklings- كايروكي

أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم على مستوى العالم:

1-Bad Bunny

2-Drake

3-J Balvin

4-Juice WRLD

5-The Weeknd

أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن على مستوى العالم:

1-Billie Eilish

2-Taylor Swift

3-Ariana Grande

4-Dua Lipa

5-Halsey

أكثر ألبومات اُستمع إليها على مستوى العالم:

1-YHLQMDLG لـ Bad Bunny

2-After Hours لـThe Weeknd

3-Hollywood’s Bleeding لـ Post Malone

4-Fine Line لـ Harry Styles

5-Future Nostalgia لـDua Lipa

أكثر أغنيات اُستمع إليها على مستوى العالم:

1-“Blinding Lights” لـ The Weeknd

2-“Dance Monkey” لـ Tones and I

3-“The Box” لـ Roddy Ricch

4-“Roses- Imanbek Remix” لـ Imanbek and SAINt JHN

5-“Don’t Start Now” لـ Dua Lipa