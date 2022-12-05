منصة SIDEUP المصرية تغلق جولة تمويل (Seed) بمبلغ 1.2 مليون دولار

المستقلة / مصر /- كشفت SIDEUP، منصة حلول التجارة الإلكترونية المصرية، عن توسعها إلى المملكة العربية السعودية بعد إغلاق جولة استثمارية (Seed) قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي بمشاركة Launch Africa VC، و500Global، Alexandria Angels، ومجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد، بالإضافة صندوق التويجري، والمستثمر فيصل العبدالسلام.

وكانت SIDEUP قد انطلقت عام 2019 تحت اسم VOO، وتسعى لتمكين أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية في المنطقة؛ حيث تساعدهم على الجمع بين حلول الشحن والتخزين والتنفيذ والدفع والحلول الأخرى في مكان واحد. وتوفر لعملائها حلولًا لدمج أعمالهم عبر مختلف المنصات لتبسيط عملياتهم التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال وليد راشد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SIDEUP: “إن الشركات التقنية التي تساهم في رسم مستقبل الاقتصاد ما زالت تواجه عددًا من التحديات التي تعيق نموها. إن منصة SIDEUP تربط شركات التجارة الإلكترونية بمجموعة من الخدمات التي يقدمها عدد من الرواد في هذا المجال، ما يسمح لها بالتركيز على تنمية إيراداتها”.

وأضاف: “نشعر بالحماس اليوم لدخول SIDEUP مرحلة جديدة من النمو، تواكب مخططاتنا التوسعية في الأسواق الجديدة، والتي نستهلها بافتتاح مكتب في المملكة العربية السعودية. وقد أصبحنا مهيأين بدعم من مستثمرينا، لإحداث التغيير المنشود في قطاع التجارة الإلكترونية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا”.

تشير SIDEUP في بيانها أنها أحرزت في السابق معدل توصيل يُعد من الأعلى في القطاع بمقدار 85% من المحاولة الأولى، فيما حققت معدلًا إجماليًا في التوصيل الناجح قدره 90% من جميع طلبات التجارة الإلكترونية، وذلك بالرغم من التحديات الماثلة أمام القطاع في المنطقة، حيث تخدم ألفي متجر إلكتروني وتتيح لعملائهم خيار الدفع النقدي عند التوصيل، ثم تُحول الأموال لعملائها كل 24 ساعة لتمكينها من إدارة تدفقاتها النقدية. وتؤكد أنها تحقق تدفقًا نقديًا تشغيليًا يزيد عن 500 ألف دولار من حجم البضائع الإجمالي شهريًا بمعدل نمو قدره 30% شهريًا.

وتعليقًا على ذلك، أعرب محمد كرار الشريك في Launch Africa VC، عن حماسه لدعم شركة SIDEUP بقوله: “أحرزت SIDEUP تقدمًا مثيرًا للإعجاب حتى الآن وأصبحت تجسد الكيفية التي يمكن للتقنية عبرها التصدي للتحديات التجارية الفريدة في منطقتنا، لا سيما وأنها تمتلك منتجًا قويًا وفريقًا موهوبًا”.

بدوره، قال خالد الطويل، الشريك المؤسس لمجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد: “تشكل SIDEUP قفزة واسعة تمنح شركات التجارة الإلكترونية منصة واحدة للوصول إلى الشركاء المهمين والتقنيات اللازمة لتنمية أعمالها، ونحن ممتنون لقدوم الشركة إلى المملكة وتقديمها الدعم للشركات السعودية خلال مراحل نموها المختلفة”.

وتعتزم SIDEUP استخدام الاستثمار من أجل تعزيز حضورها في مصر، ونقل مقرها الرئيس إلى الرياض وتعيين موظفين لشغل عدة مناصب مع توسعها إلى السعودية، كما تسعى لتطوير مجموعة جديدة من الحلول لعملائها على مدى 12 شهرًا مقبلة.