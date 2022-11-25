منتخب قطر أول منتخب يغادر كأس العالم 2022 بعد الخسارة من السنغال

المستقلة/- ودع المنتخب القطرى منافسات كأس العالم 2022 التى تستيضيفها الدوحة بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى كأس العالم 2022 .

 

كان هدف منتخب السنغال الأول قد جاء عن طريق بولايي ديا فى الدقيقة 42 نتيجة خطأ مدافع المنتخب القطرى الذى فشل فى تشتيت الكرة فى منطقة الجزاء ليسددها لاعب السنغال على يمين حارس مرمى العنابى.

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