منتخب فنلندا يحقق فوزا تاريخيا في يورو 2020

المستقلة/- فاز منتخب فنلندا على مضيفه الدنماركي 1-0 في أول ظهور للفريق الفنلندي في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاجن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في يورو 2020.

وكانت الفرصة سانحة أمام المنتخب الدنماركي لحصد نقطة التعادل لكن بيير اميل هوبيرج أهدر ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدقيقة 74.

وحصد منتخب فنلندا أول ثلاث نقاط له في أول مشاركة له في البطولة القارية.