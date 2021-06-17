منتخب جديد يلحق بإيطاليا في ثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدف أمام نظيره الدنماركي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا.

وتقدم المنتخب الدنماركي مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق يوسف بولسن، وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة كوبنهاغن.

وفي الشوط الثاني قلب المنتخب البلجيكي الطاولة رأسا على عقب بعد دخول نجمه كيفن دي بروين الذي صنع الهدف الأول لزميله تورغان هازارد في الدقيقة الـ54 وسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ70.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب البلجيكي تأهله مبكرا إلى دور الـ16 بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، عقب فوزه في مباراته الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة، والتحق بالمنتخب الإيطالي الذي حجز أول تذاكر ثمن النهائي أمس الأربعاء.

في المقابل، بقي رصيد الدنمارك خاليا من النقاط في قاع المجموعة.

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