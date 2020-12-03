منتخب الكويت يضع شرطا لمقابلة العراق وديا

(المستقلة) وضع الاتحاد الكويتي لكرة القدم شرطا للموافقة على خوض منتخب الكويت مباراة ودية مع نظيره العراقي مطلع العام المقبل.

ووافق منتخب الكويت على دعوة المنتخب العراقي لمواجهته وديا يوم 27 يناير/كانون الثاني المقبل في البصرة، بشرط استثناء الوفد من الحجر الصحي لمدة 14 يوم من قبل السلطات الصحية الكويتية بعد العودة للكويت.

وكان هشام محمد، الناطق باسم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قال في وقت سابق إن التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الكويتي على تأمين مباراة دولية ودية بين المنتخبين على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وأشار هشام محمد إلى أن المباراة ستقام بعد البطولة الرباعية في الإمارات، التي تلعب الشهر المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو بجانب العراق.