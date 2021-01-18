منتخب الكويت يخسر أمام فلسطين قبل مواجهة العراق

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(المستقلة) خسر منتخب الكویت أمام نظیره الفلسطیني بهدف دون رد، في المباراة الدولیة الودیة التي جمعتھما في إطار استعداد المنتخبین للتصفیات الآسیویة المشتركة المؤھلة لنھائیات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسیا 2023.

وأحرز سامح مراعیة هدف المباراة الوحيد في الدقیقة 70.

وتأتي خسارة الأزرق الكويتي أمام الفدائي الفلسطيني قبل أيام من مواجهته الودية مع منتخب العراق.

وسيتواجه المنتخبان العراقي والكويتي على ملعب البصرة الدولي يوم27 من يناير/كانون الثاني الحالي بحضور رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وقال عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي: “قدمنا طلبا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسماح لدخول 25 ألف مشجع لملعب المباراة”.

 

 

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