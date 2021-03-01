منتخب العراق يواجه أوزبكستان هذا الشهر

المستقلة/- يخوض منتخب العراق مواجهة ودية مع أوزبكستان في ضيافة الأخير، خلال شهر مارس/آذار الحالي.

وقال باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق، في تصريحات صحفية: “المنتخب اتفق بشكل رسمي مع الجانب الأوزبكي على خوض مباراة ودية نهاية الشهر الجاري، تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023”.

وأضاف: “فاتحنا منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية في العراق، وتحديدا في محافظة البصرة، ولكن الجانب الأوزبكي طلب خوض المباراة في طشقند”.

وتابع: “المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا في أوزبكستان من الحادي والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الثلاثين من الشهر ذاته، على أن تكون المباراة الودية يوم 29”.

وشدد كوركيس على أهمية مواجهة أوزبكستان الودية، لكونها ستكون المحطة الأخيرة لأسود الرافدين قبل خوض المباريات الثلاث أمام منتخبات هونج كونج وكمبوديا وإيران في المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة “أسود الرافدين” لمعسكر أوزبكستان قبل يومين من السفر إلى طشقند.

 

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