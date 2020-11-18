منتخب العراق يعود الى ارض الوطن بعد اختتام معسكره في الامارات

المستقلة / –  يعود وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، الى ارض الوطن بعد اختتام معسكره في الامارات.

ووصل وفد اسود الرافدين الى الامارات في التاسع من الشهر الحالي وخاض مباراتين وديتين، الاولى امام الاردن يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي والثانية امام اوزباكستان امس، وانتهت بفوز الاسود بنتيجة 2-1.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “وفد المنتخب الوطني سيتوجه الى بغداد في تمام الساعة الثانية ظهراً بعد اختتما المعسكر التدريبي”.

واوضح أن “وفد المنتخب سيخلو من احمد ابراهيم وجلال حسن والمدرب المساعد اليتش، لانهم يخضعون للحجر الصحي الان بعد اصابتهم بفيروس كورونا على ان يعودوا الى بغداد بعد نهاية الاجراءات الصحية”.

تجدر الاشارة الى ان معسكر دبي هو المعسكر الخارجي الاول للأسود بعد جائحة كورونا.

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