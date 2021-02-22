منتخب العراق يطلب مواجهة الكويت وديا

المستقلة/- خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية مارس/آذار المقبل.

ويأتي ذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأرسلت الهيئة التطبيعية خطابا رسميا إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل حتى نهاية الشهر نفسه.

وتضمن الخطاب طلبا أن يواجه “أسود الرافدين” نظيره الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من مارس/ آذار.

وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخب العراق وديا على ملعب جذع النخلة.