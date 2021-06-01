منتخب العراق يصل إلى البحرين

المستقلة/- وصل منتخب العراق إلى البحرين تمهيدا للمشاركة في الجولات المتبقية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين من 3 حتى 15 يونيو/حزيران الحالي.

وضمت قائمة المدرب كاتانيتش: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصتي وحسين علي وعلاء عبدالزهرة وأيمن حسين وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وإبراهيم بابش وشبركو كريم ومهند علي ومحمد داوود وهمام طارق.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، وسيلعب أمام كمبوديا الإثنين القادم ثم مع هونج كونج يوم الجمعة وسيختتم مشواره بلقاء إيران يوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران الحالي.

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