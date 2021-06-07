منتخب العراق يسحق كمبوديا في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- فاز منتخب العراق على كمبوديا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت في البحرين بالجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح مهند علي “ميمي” أهداف المنتخب العراقي في الدقيقة 1، ثم أضاف بشار رسن الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وسجل علي عدنان الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأحرز صفاء الهادي رباعية المنتخب في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع منتخب العراق رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، قبل مباراة البحرين وإيران.

وتجمد رصيد كمبوديا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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