منتخب العراق يسحق النيبال بسداسية

المستقلة/- حقق منتخب العراق فوزا كبيرا على النيبال بنتيجة 6-2 في مباراة ودية.

وتأتي المباراة في ختام معسكر “أسود الرافدين” بمحافظة البصرة قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثالثة في بداية الشهر المقبل .

وتمكن المنتخب العراقي من افتتاح التسجيل في وقت مبكر، حيث سجل علاء عبد الزهرة الهدف الأول في الدقيقة 8، من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة داخل الشباك.

وبعد دقيقة واحدة عدل منتخب نيبال النتيجة، بنيران صديقة، حيث سجل أحمد إبراهيم بالخطأ في مرمى العراق.

واستغل منتخب نيبال عدم تركيز الخط الخلفي للعراق، ليتمكن لاعبه مانيتش دانجي من إحراز الهدف الثاني، في الدقيقة 29.

لكن منتخب العراق عاد سريعا للمباراة، وسجل هدف التعادل من ركنية، وصلت إلى رأس اللاعب محمد عبد الزهرة ليهز الشباك، في الدقيقة 39.

وبعدها بدقيقة خطف أيمن حسين كرة من المدافع النيبالي، وتجاوز الحارس وسجل الهدف الثالث للعراق.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أيمن حسين من إضافة هدف رابع (4-2) برأسية.

وعزز المنتخب العراقي النتيجة بهدف خامس، في الدقيقة 67، بعدما خطف مهند علي الكرة، مستثمرا خطأ المدافع النيبالي، لينفرد بالحارس ويسجل.

واختتم سجاد جاسم السداسية، بعدما تلاعب بدفاعات نيبال، وسدد الكرة بقوة داخل الشباك.

وغاب منتخب نيبال تماما في الشوط الثاني، وترك زماما المبادرة للاعبي العراق، الذين أضاعوا أكثر من فرصة، عن طريق بشار رسن الذي علت كرته العارضة، وتسديدة مهند ميمي التي مرت بجوار القائم.

كما سدد علي عدنان ركلة حرة، تصدى لها الحارس ببراعة، لتنتهي المباراة بفوز العراق (6-2).