منتخب العراق يستقر على مواجهة الهند وديا

المستقلة/- استقر منتخب العراق على خوض مباراة ودية ضد نظيره الهندي، قبيل نهاية شهر مارس/آذار المقبل.

وأعلن المدير الإداري لمنتخب العراق، باسل كوركيس، أن “أسود الرافدين” سيواجه الهند يوم 29 مارس/آذار المقبل، على أن تقام في إمارة دبي الإماراتية.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب العراق عن مباراة أخرى تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان مقررا أن تقام مباراة هونج كونج ضد العراق في التصفيات الآسيوية، نهاية الشهر المقبل، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.