منتخب العراق يختتم استعداداته لمواجهة أوزبكستان

المستقلة/- اختتم منتخب العراق تحضيراته لمباراة أوزبكستان الودية، التي تقام يوم غد الأربعاء على ملعب البصرة الدولي.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره أوزبكستان مساء الإثنين، في العاصمة الأوزبكية طشقند، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي.

وتقام المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاض لاعبو “أسود الرافدين” بقيادة المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مرانهم الأخير على ملعب بونيودكور في طشقند، والذي يحتضن اللقاء.