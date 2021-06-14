منتخب العراق يختار قميصه في مواجهة إيران

المستقلة/- اختار منتخب العراق قميصه في المواجهة المرتقبة ضد إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلعب منتخب العراق مع نظيره الإيراني غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب العراق قميصه الأخضر في مباراة إيران، التي تقام في البحرين التي تحتضن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية.

ويحتل منتخب العراق المركز الأول برصيد 17 نقطة ثم منتخب إيران برصيد 15 نقطة.