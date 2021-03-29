منتخب العراق يجرب تكتيكا جديدا ضد أوزبكستان

المستقلة/- اختار مدرب منتخب العراق سريتشكو كاتانيتش، اللعب بطريقة المهاجم الوهمي، في اللقاء الودي اليوم مع أوزبكستان.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره أوزبكستان مساء الإثنين، في العاصمة الأوزبكية طشقند، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي.

وتقام المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وحصلت “المستقلة” على التشكيل الذي يلعب به كاتانيتش في المباراة الودية مع أوزبكستان.

ورغم وجود علاء عبد الزهرة ومحمد داوود في قائمة المنتخب، فضّل كاتانيتش إشراك ابراهيم بايش كمهاجم وهمي بجانب بشار رسن.

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