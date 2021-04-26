منتخب العراق يتفق على ودية جديدة الشهر المقبل

المستقلة/- يلعب منتخب العراق مباراة ودية مع منتخب آسيوي نهاية الشهر المقبل، استعدادا لخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، تلقيها كتابا رسميا من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغها بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتقام يوم 29 مايو/أيار المقبل على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، وستكون الثانية لأسود الرافدين خلال المعسكر الذي سيقام في البصرة نهاية الشهر المقبل.

يذكر أن منتخب العراق سيلتقي مع نظيره الطاجيكي يوم 24 من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم سيلاقي النيبال، قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

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