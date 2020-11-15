منتخب العراق للشباب يخسر بنتيجة كبيرة أمام قطر

(المستقلة) حقق منتخب قطر للشباب فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدف على نظيره العراقي، مساء اليوم الأحد، في مباراة ودية أقيمت بالدوحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر 3-0، وشهد الشوط الثاني هدفين آخرين لأصحاب الأرض، فيما أحرز زين العابدين قحطان هدف “ليوث الرافدين” من ركلة جزاء.

قحطان جثير، مدرب منتخب العراق، أشرط جميع لاعبيه في اللقاء، للوقوف على أدائهم البدني والفني.

يذكر أن المنتخبان تقابلا يوم الخميس الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستعد منتخبا العراق وقطر للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، التي تقام في أوزبكستان مطلع العام المقبل.