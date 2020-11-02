منتخب العراق.. شنيشل يرفض انتقاد اختيارات كاتانيتش

(المستقلة) – رفض راضي شنيشل، المدرب الأسبق لمنتخب العراق، انتقاد اختيارات ستريشكو كاتانيتش لقائمة “أسود الرافدين” لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين.

وقال شنيشل: “اختيارات كاتانيتش طبيعية ولا تستحق هذه الإثارة التي انطلقت حال الإعلان عنها”.

وأضاف: “القائمة طبيعية وفق منطق الاستقرار، المدرب مطالب بالحفاظ على الاستقرار الفني وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تغيير كبير والإضافات قد تقتصر على اسمين أو ثلاثة” .

وتابع: “النقطة الوحيدة التي آخذها على القائمة عدم اختيار لاعب النفط محمد داود،رغم أنه لاعب مؤثر وعاد لمستواه بعد الإصابة، لا سيما وأنه تمت دعوته بالسابق ولم يأخذ فرصته بسبب الإصابة، وكان الأحرى أن يمنح فرصة في هذه الفترة لأنه في قمة النضج”.

وأتم:” عدم منح الفرصة للاعبين من خارج الفرق الجماهيرية الكبيرة يعطي مؤشرا سلبيا، فيجب أن يكون هناك توزيع عادل للفرص”.