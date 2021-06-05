منتخب البرازيل يرفض استضافة كوبا أمريكا

المستقلة/- شدد قائد منتخب البرازيل كاسيميرو على أن جميع لاعبي السامبا، متحدون ضد استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بداية من 13 يونيو/حزيران الجاري، عقب قرار اتحاد أمريكا الجنوبية بنقل مكان إقامة البطولة.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كولومبيا والأرجنتين، ولكن تم استبعاد البلدين بسبب قضايا سياسية وجائحة كورونا.

وتم منح البرازيل، حق استضافة البطولة في إطار سعيها للحفاظ على اللقب، رغم أنها من البلدان الأكثر تضررًا من الجائحة.

وقال كاسيميرو لقناة جلوبو “لا يمكننا التحدث عن كوبا أمريكا، حتى لو كان الجميع يعلم رأينا”.

وأضاف “من الواضح أننا نفكر بشأن كوبا أمريكا، لكن علينا الآن أن نحترم التسلسل الهرمي. نريد التعبير عن أنفسنا بشأنها، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا ذلك”.

وتابع لاعب ريال مدريد “لن نتحدث عن كوبا أمريكا، قال تيتي بالفعل رأينا”.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة باراجواي في تصفيات المونديال، قبل خوض المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام فنزويلا.

وأكد “كقائد للمنتخب، لدينا موقفنا. نريد أن نتحدث ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة”.

وأضاف “لست الوحيد، ليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا ضد استضافة البطولة، الكل متحد ضد الأمر”.