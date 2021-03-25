منتخب البحرين يقسو على سوريا في مباراة ودية

منتخب البحرين يقسو على سوريا في مباراة ودية

المستقلة/- حقق منتخب البحرين فوزا كبيرا على نظيره السوري بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس على ملعب البحرين الوطني.

وتناوب على تسجيل ثلاثية البحرين إسماعيل عبد اللطيف (هدفين) في الدقيقتين 21 من ركلة جزاء و36 ومحمد مرهون في الدقيقة 67.

فيما سجل هدف سوريا الوحيد محمد عثمان من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم المقررة في قطر عام 2022 وكأس آسيا المقررة في الصين عام 2023.