منتخب الأردن يهزم نيبال في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- جدد منتخب الأردن الفوز على نيبال بثلاثية دون رد على ستاد جابر الأحمد الدولي، ضمن المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل أهداف منتخب الأردن، بهاء فيصل في الدقيقتين 23 و48، ويزن العرب في الدقيقة 66.

وكان منتخب الأردن فاز على نيبال بذات النتيجة في مباراة الذهاب في العاصمة عمان، أحرزها فراس شلباية وأحمد العرسان وبهاء فيصل.

وتقدم منتخب الأردن للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر أستراليا (15 نقطة)، وتراجع الكويت للمركز الثالث (10 نقاط)، وبقي منتخب نيبال رابعا (6 نقاط)، وأخيرا الصين تايبيه بلا نقاط.