منتخب الأردن يتطلع لمباراة مصيرية مع أستراليا

المستقلة/- طوى منتخب الأردن، صفحة مباراته مع الكويت التي تعادل بها سلبيا أمس الجمعة، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم يقدم منتخب الأردن النتيجة المأمولة منه، حيث تعرض لانتقادات شديدة من جماهيره، وخصوصا أنه لم ينجح في استثمار ظروف المباراة ومنافسه يلعب لنصف ساعة بـ10 لاعبين.

وأصبحت أحلام الأردن في التأهل للدور الحاسم محصورة، بضرورة تحقيق الفوز على أستراليا في المواجهة المقررة الثلاثاء المقبل.

وبدأ المنتخب الأردني اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره الأسترالي، حيث أجرى تدريبا على ملعب النادي العربي في مدينة الكويت، اشتمل على العديد من الجوانب البدنية والتكتيكية.

وينتظر المنتخب الأردني تحديد توقيت مباراة أستراليا ومكان إقامتها، من قبل الاتحاد الآسيوي.

ويتطلع المنتخب الأردني لحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل، كأحد أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني بين المجموعات الثمانية.

ويتصدر المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة الثانية بـ21 نقطة، مع بقاء المنتخب الأردني ثانيا بـ14 نقطة، ثم الكويت بـ 11 نقطة، ونيبال “6 نقاط”، وأخيرا الصين تايبيه بلا نقاط.

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