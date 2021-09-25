منة شلبي تتصدر العالمية وتترشح لاستلام هذه الجائزة

المستقلة /- تصدرت الفنانة المصرية منة شلبي محركات البحث واكتستحت مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها بعد ترشحها لجائزة ” ايمي ” الدولية.

في التفاصيل ، رشحت الفنانة المصرية منة شلبي في فئة أفضل ممثلة في جوائز «إيمي» النسخة الدولية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتي تعد من أهم جوائز في العالم للأعمال التلفزيونية، وذلك عن دورها في مسلسل” في كل أسبوع يوم جمعة ” المسلسل الذي استوحي من رواية حقيقية من إخراج محمد شاكر وإنتاج.

حيث شارك في التمثيل معها الفنان المصري آسر ياسين، وخالد أنور، وكريم الدسوقي، أحمد خالد صالح. وجسدت منة في المسلسل شخصية «نور» التي تتحول من فتاة عادية وقعت في حب نديم شكري الكاتب المعروف إلى قاتلة متسلسلة متزوجة من رجل متوحد.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية منة شلبي ، هي ممثلة من مواليد عام 1982 بدأت مشيرتها الفنية مطلع عام 2000

بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال.

إلا أن البداية الحقيقية لمنة كانت عندما رشحها محمود عبد العزيز لتقف أمامه في بطولة فيلم الساحر من إخراج الراحل رضوان الكاشف عام 2001. ويعد مشهدها الأكثر رواجاً لأيّ ممثلة شابة، وهو المشهد الذي يجمع منة شلبي بالفنانة سلوى خطاب، وتكشف فيه عن تجاوزها مرحلة الطفولة لتصبح أنثى كاملة.