منة شلبي تتصدر العالمية وتترشح لاستلام هذه الجائزة

المستقلة /- تصدرت الفنانة المصرية منة شلبي محركات البحث واكتستحت مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها بعد ترشحها لجائزة ” ايمي ” الدولية.

في التفاصيل ، رشحت الفنانة المصرية منة شلبي في فئة أفضل ممثلة في جوائز «إيمي» النسخة الدولية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتي تعد من أهم جوائز في العالم للأعمال التلفزيونية، وذلك عن دورها في مسلسل” في كل أسبوع يوم جمعة ” المسلسل الذي استوحي من رواية حقيقية من إخراج محمد شاكر وإنتاج.

حيث شارك في التمثيل معها الفنان المصري آسر ياسين، وخالد أنور، وكريم الدسوقي، أحمد خالد صالح. وجسدت منة في المسلسل شخصية «نور» التي تتحول من فتاة عادية وقعت في حب نديم شكري الكاتب المعروف إلى قاتلة متسلسلة متزوجة من رجل متوحد.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية منة شلبي ، هي ممثلة من مواليد عام 1982 بدأت مشيرتها الفنية مطلع عام 2000

بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال.
إلا أن البداية الحقيقية لمنة كانت عندما رشحها محمود عبد العزيز لتقف أمامه في بطولة فيلم الساحر من إخراج الراحل رضوان الكاشف عام 2001. ويعد مشهدها الأكثر رواجاً لأيّ ممثلة شابة، وهو المشهد الذي يجمع منة شلبي بالفنانة سلوى خطاب، وتكشف فيه عن تجاوزها مرحلة الطفولة لتصبح أنثى كاملة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2022

اخر الاخبار

ياسمين عبد العزيز تتصدر حديث المتابعين بعد هذا الوداع المثير للجدل

اخر الاخبار

كرة عملاقة تظهر من باطن الأرض تثير الذعر

اخر الاخبار

مع بداية الخريف .. احرص على تناول هذه الأطعمة للحماية من الفايروس

اخر الاخبار

مسببات السرطان في ثلاجتنا كل يوم .. التفاصيل

اخر الاخبار

2.2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على اللقاح

اخر الاخبار

ميشال عون يؤكد رفض لبنان توطين الفلسطينيين وإدماج السوريين

اخر الاخبار

ميشال عون يؤكد رفض لبنان توطين الفلسطينيين وإدماج السوريين

اخر الاخبار

ماذا خلفت الحرب السورية خلال 10 سنوات؟

اخر الاخبار

سيناريوهات الرئاسات العراقية الثلاث المقبلة..!!

اخر الاخبار

بعد تشوهها نتيجة عملية تجميل ..عارضة أزياء تطلب تعويضا بملايين الدولارات

اخبار العراق

رابطة المصارف الخاصة تدعو الحكومة إلى التركيز على الاقتصاد الرقمي

اخبار العراق

في سابقة لم يشهدها العراق ..مرشح يتعهد للناخبين عند كاتب العدل

اخبار مصر

بنك مصر يحصل على أكبر قرض بتاريخه

اخر الاخبار

توصية لأول مرة وتحذير عاجل من الصحة العالمية

اخر الاخبار

السعودية تشهد أغرب حالة طلاق تتصدر الترند

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة زوجة الفنان “حمادة هلال” بحادث سير