منافسة إيطالية على لاعب ريال مدريد

المستقلة/- يسعى كل من جنوى وسامبدوريا للتعاقد مع أحد مهاجمي ريال مدريد، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الصربي، لوكا يوفيتش (23 عاما)، الذي لم يحسم النادي الملكي مصيره حتى الآن، بعد انتهاء إعارته لآينتراخت فرانكفورت.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن اهتمام جنوى وسامبدوريا لن يتخطى الإعارة، خاصة في ظل ارتفاع راتب اللاعب (6 ملايين يورو)، حيث يرغبان في استعارته مع التكفل بنصف راتبه فقط.

وأمضى يوفيتش الأشهر الستة الأخيرة من موسم 2020-21 في فرانكفورت، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان.

وقد تعرض اللاعب الصربي لموجة من الهجوم، على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ظهوره بوزن زائد، مع بدء تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد.

وانضم يوفيتش إلى الميرينجي في صيف 2019، قادما من آينتراخت فرانكفورت.