ممثل سوري يحدث ضجة بتغير ملامح وجه

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المستقلة/ منى شعلان/ أثار الفنان السوري أحمد الأحمد، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغير ملامحه إلى حد كبير في أحدث ظهور له.

ونشر الممثل السوري، صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلّق على الصورة: “كل المحبة لكم قريبا شخصية سعيد .. رمضان 2021 “.

وظهر أحمد الأحمد بشكل جديد ومختلف ، وكأنه خضع لعملية تجميل في أنفه ، مما دفع الجمهور يتساءل حول إذا ما كان النجم قد خضع لعملية تجميل في أنفه بالفعل أم أنه مجرد ماكياج من أجل الشخصية الجديدة التي سيؤديها؟.

و أعرب عدد كبير من محبي الممثل السوري عن غضبهم لتغير شكله إلى هذا الحد ، خاصة أنه كان يمتلك كاريزما وهيبة خاصة بشكله القديم، بينما رأى آخرون أن ذلك أمراً شخصياً ولا يحق لأحد التدخل به.

يذكر أن الأحمد الأحمد سيطل على جمهوره في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل “خريف العشاق” الذي يجري تصويره حالياً، وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد ، ويرصد مراحل مهمة في المجتمع السوري من خلال قصص وحكايات مستوحاة من الواقع.

 

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