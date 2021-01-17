مليون دينار مشتريات للمستثمرين الأجانب في بورصة العراق

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المستقلة/أمل نبيل/ استقرت السوق العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع.
وارتفع المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.45٪ ليصل إلى مستوى 490.76 نقطة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 29 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق.
تعاملات المستثمرين
بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 5 مليون سهم بقيمة بلغت مليون دينار ، من خلال تنفيذ 5 صفقات على أسهم شركتين.
وخلال تعاملات اليوم تم تنفيذ أمر مقابل مقصود على أسهم الشركة العراقية للمنتجات النفطية بعدد أسهم 99 مليون سهم بقيمة 81.99 مليون دينار.
الشركات الأكثر ربحية
1- فنادق المنصور.
2- مصرف أشور.
3- فنادق كربلاء.
الشركات الأكثر خسارة
1- المعمورة العراقية.
2- المنصورة الدوائية.
3- فنادق عشتار.

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