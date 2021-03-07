مليار سهم إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر السوق العراقية تعاملات الأسبوع الماضي والذي اقتصر على 4 جلسات، عند مستوى 558.91 نقطة متراجعا بنسبة 1.17٪.

وتم خلال تعاملات الأسبوع الماضي تم التداول على 51 شركة مساهمة، بينما لم يتم التداول على أسهم 33 شركة ، بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، واستمر ايقاف تداول 19 شركة، لعدم تقديم الإفصاح.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة العراقية 103 شركة.

وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق مليار سهم بقيمة 988 مليون دينار من خلال تنفيذ 148 صفقة.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ، 231 مليون سهم بقيمة بلغت 170 مليون دينار.

وبلع عدد الاسهم المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي 10.8 مليار سهم بارتفاع 17.6% عن تعاملات الأسبوع السابق بقيمة 5.8 مليار دينار.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع 5.8 مليار دينار عبر تنفيذ 2677 صفقة.