مليار دينار عجز المالية العامة للأردن في 2020

المستقلة /- بلغ العجز في المالية العامة للأردن بنهاية آب/ أغسطس الماضي بعد المنح 1.035 مليار دينار العجز المالية بنهاية آب/ أغسطس الماضي، مقابل مقابل عجز مالي بلغ 892.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية.

وبحسب النشرة، بلغ العجز في المالية العامة قبل المنح الخارجية حوالي 1658.3 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2020 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1044. مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع رصيد الدين للمملكة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، باستثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان، 11% إلى 26.51 مليار دينار، وبنسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية آب/ أغسطس 33.18 مليار دينار.