ملعب الغرافة يحتضن مباراة منتخب العراقي أمام إيران في التصفيات الآسيوية

المستقلة/-اختارَ الاتحادُ القطري لكرة القدم ملعب الغرافة، إستاد ثاني بن جاسم، لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ووافقَ الاتحاد القطري على طلب الهيأة التطبيعية بخوض مباريات منتخبنا الوطني في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوض مبارياتنا على أرضنا في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش في الأيام المقبلة وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد.

وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب إيران في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الاولى، والتي ستقام بالسابع من الشهر المقبل على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.