ملحم زين يتعرض لهجوم شرس بسبب هذه التغريدة

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المستقلة /- نشر الفنان اللبناني ملحم زين تغريدة على تطبيق (تويتر)، انتقد فيها تعامل دولته لبنان مع أزمة فيروس (كورونا) المستجد، ما عرضه لهجوم واسع من قبل رواد (تويتر).

وقال ملحم: “ألف سرير وخمسون جهاز تنفس أصبح لها خمسة أشهر مرمية في المدينة الرياضية والناس المصابة تنام في الطريق إلى جانب المستشفى وتختنق على أبواب المستشفيات”، .

وأثارت التغريدة جدلاً واسعاً، بسبب ما اعتبره كثيرون درساً في الأخلاق من ملحم زين الذي سبق وقدم عملاً فنياً غنائياً مصوراً يهدف للتوعية من عواقب انتشار فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى حث المجتمع على الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وبعد ذلك أقام حفلاً فنياً ساهراً في ليلة رأس السنة، معرضاً الآلاف ممن حضروا لخطر الإصابة بالفيروس.

وكتبت صفحة عديلة الساخرة عبر (تويتر): “فقط في لبنان: فنان يسجل أغنية عن التوعية لفيروس كورونا، ثم يذهب ويحيي حفل على رأس السنة حيث الحاضرين إلى جانب بعضهم من دون شروط للتباعد الاجتماعي ثم يعطي دورس بالأخلاق للمواطنين”.

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