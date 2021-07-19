ملتقى شعبي يطلق حملة للتوعية بخطر كورونا واهمية التلقيح

المستقلة/- دعا الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية جميع الاقلام المسؤولة والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية والناشطين والفرق التطوعية وقادة الرأي الديني والاجتماعي الى تكثيف الجهود عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بخطورة فايروس كورنا والتثقيف على اهمية تعاطي اللقاح

واطلق الملتقى نداء مفتوحا بعد تزايد عدد الاصابات والوفيات والتفشي السريع لفايروس كورونا والدخول في ذروة الموجة الثالثة وعدم كفاية الملاكات الطبية والصحية مقابل اعداد الاصابات الحرجة ذات الاعراض الخطيرة،

كما دعا اعضاء الملتقى أبناء الشعب العراقي الى الالتزام باجراءات الصحة العامة من لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وسجل العراق اليوم اعلى حصيلة رسمية في الإصابات بفايروس كورونا منذ عام 2019بعدما رصدت وزارة الصحة 9800 إصابة.