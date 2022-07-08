مكة تسجل 13 مليون مكالمة هاتفية بأول أيام الحج

المستقلة /- سجّلت مكة المكرمة، الأربعاء، مع شروع الحجاج في أداء طواف القدوم، أول مناسك الحج، أكثر من 13 مليون مكالمة هاتفية.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الخميس، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3,44 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1,41 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وأوضحت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات بالغ (832 ميجابايت/ مشترك) ما يتجاوز (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، إنستجرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل بلغت 258.36 ميجابت/ ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، بينما بلغ معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي.

كما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1,53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

ويعد موسم الحج هذا العام استثنائيا، كونه الأول الذي يتم فيه استقبال حجاج من خارج المملكة، حيث جرى رفع إجمالي عدد الحجاج إلى مليون بعد عامين من قصر الحج على أعداد محدودة من داخل المملكة فقط بسبب جائحة كورونا.

وتم اختيار المشاركين من بين ملايين المتقدمين. ويقتصر الحج هذا العام على المسلمين دون سن 65 عاما المطعمين ضد الفيروس. ويُطلب من الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من وقت السفر.

وانتقل الحجاج، الخميس، إلى مشعر منى، على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل ركن الحج الأعظم، وهو صعود جبل عرفات، غدا الجمعة.