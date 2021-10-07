مكبر صوت ذكي.. شركة سوني تقرر التفوق على جميع منافسيها

المستقلة/-قررت شركة سوني التفوق على جميع منافسيها في مجال الصوتيات هذا العام وكشفت عن مكبر صوت ذكي بمواصفات فريدة.

وأكثر ما يميز مكبر الصوت الجديد SRS-NS7 هو تصميمه الفريد إذ يأتي على شكل طوق يمكن ارتداؤه حول الرقبة ليتمكن المستخدم من التجول بحرية في أرجاء المنزل والاستمتاع بسماع الموسقى أو التلفاز.

وحصل مكبر الصوت على تقنيات Dolby Atmos، وتقنيات 360 Spatial Sound Personalizer التي تمنح المستخدم صوتا محيطيا غامرا بطريقة لم يسبق لها مثيل بالنسبة لأجهزة ومكبرات الصوت.

كما جهز التطبيق الخاص بهذا المكبر في الهواتف بتقنية خاصة تدرس تضاريس أذن المستخدم لتوزع الأصوات بالطريقة التي تناسبها.

ويمكن لهذا المكبر الاتصال لاسلكيا مع التلفزيونات والأجهزة الذكية عبر شبكات Bluetooth 5.0، أما بطاريته الداخلية فتكفيه ليعمل 12 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، اما ميزة الشحن السريع للبطارية فتكفي الجهاز ليعمل أكثر من ساعة متواصلة بعد شحن البطارية لعشر دقائق فقط.

 

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