مكادي نحاس تفتتح مهرجان أراتوك الموسيقي في الأردن.. الأربعاء المقبل

المستقلة/ منى شعلان/ تطل الفنانة الأردنية مكادي نحاس على جمهورها العربي بأجدد حفلاتها الغنائية في عمان، عبر مسرح الشمس، وذلك في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وتفتتح نحاس بهذه الحفلة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان اراتوك Aratok الموسيقي الأونلاين، والذي يضم توليفة من نجوم الموسيقى بالعالم العربي منهم الفنانة السورية رشا رزق والفنانة السورية ميس حرب بحفلات شهرية تذاع للجمهور أونلاين عبر بث حي ومباشر على منصة أراتوك، التي تعد أول منصة وتطبيق يرتكز على الفيديو التفاعلي المباشر مع الجماهير ويدعم الفنانين والموسيقيين العرب بتخصيص حفلات غنائية دورية تذاع أونلاين للجمهور مع توفير دعم مادي للفنانين وسط ظروف كورونا التي أجبرت العالم على التباعد الاجتماعي وإلغاء المهرجانات الموسيقية وإبهات الحياة الفنية.

كما تدعم مكادي عبر هذه الحفلة مبادرة الأردن ضد السرطان، حيث يعود ريع 90% من تذاكر الحفل لصالح دعم المبادرة، مع العلم أن بطاقات الحفل تعطى للجمهور بشكل مجاني ولكل شخص حرية تقديم دعم مالي يعود ريعه لصالح المبادرة.

تمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها “كان ياما كان” الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم “خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث “جوا الأحلام.

يشار إلى أن آخر أعمال نحاس ديو جمعها بالفنان السعودي عماد محمد بعنوان “ما أشقاه”، وهو قصيدة باللغة العربية الفصحى، كتبها محمد إبراهيم يعقوب، ‏ولحنها محمد عبد الباقي ووزعها عارف جمن ،ويعد العمل أول ديو غنائي رسمي لنحاس رغم مشوارها ‏الفني الطويل الممتد أكثر من 20 عاما.

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