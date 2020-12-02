مقتل مواطنة أردنية بالكويت .. والخارجية تتابع

المستقلة /- اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن متابعة حادثة وفاة مواطنة أردنية إثر سقوطها من شقتها في أحدى البنايات في مدينة الكويت حيث تتواصل السفارة حاليا مع السلطات المحلية المختصة والتي افادت بأن الحادثة قيد التحقيق وسيتم تزويد السفارة بكافة التفاصيل حال استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

كما ستقدم السفارة كافة المساعدات الممكنة لذويها في حال رغبتهم بنقل الجثمان إلى المملكة.

فيما اعربت الخارجية الاردنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لذويها في هذا المصاب الأليم.