مفوضية الانتخابات : ملتزمون بتطبيق نصوص القانون المتعلقة بعملنا

المستقلة /سرى جياد/اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بتطبيق النصوص القانونية ذات العلاقة بعملها.

وقالت المفوضية في كلمتها الاسبوعية التي تلقتها “المستقلة” ان النصوص القانونية تتعلق بإعداد الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تنظّم العملية الانتخابية،وجدول المهام العملياتية والتوقيتات الزمنية الكافية لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها الذي حدّدته الحكومة في حزيران من العام المقبل.

واضافت المفوضية ان رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع الاثنين الماضي من أجل تهيئة المناخ المناسب لوضع آلية تتضمّن إعداد خطط وسياسات بنّاءة في العمل الانتخابي،وإطلاعه على استعدادات المفوّضية للحدث الانتخابي المقبل،وتذليل التحدّيات التي تواجها،لا سيّما عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية،فضلًا عن مناقشة الجدول العملياتي والسقف الزمني لإنجازه،وكذلك مناقشة قضيّة التخصيصات المالية والتمويل الانتخابي وتوفير مستلزمات العملية الانتخابية بمراحلها كافّة، والتطرّق أيضًا إلى بحث آليّات التعاون مع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكومية في تسهيل عمل المفوّضية،بوصفهم منظومة عمل متكاملة تساند المفوّضية في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية.

وتابعت المفوضية ان مجلس المفوّضين ناقش مع فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية مقترحات لتنسيق وتسهيل عمل المفوّضية في التسجيل البايومتري بقصد تيسيرها على الناخبين في ظلّ جائحة كورونا،وإبرام الاتّفاقيات مع الوزارات والدوائر الحكومية التي تعتمد البيانات الحيوية،لإضافتها إلى بيانات سجل الناخبين مع الحفاظ على تقاطع الأسماء والبصمات،وصولاً إلى إنجاز سجل انتخابي رصين يحوي بيانات الناخبين كافّة،كما تضمّنت المقترحات تنسيق العمل مع وزارة الاتّصالات/ الشركة العامّة للبريد فيما يخصّ التعاون مع المفوّضية في توزيع بطاقة الناخب البايومترية، إذ بإمكانهم الوصول إلى منازل الناخبين مع متابعة خطّ سير حركة موظّف البريد لتسليم البطاقات البايومترية على وفق آليّة تضمن وصول البطاقة إلى صاحبها بشكل آمن.

وأمّا ما يتعلّق بالتسجيل وتوزيع البطاقة البايومترية وتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، فإنّ مجلس المفوّضين يضطلع بمتابعة عمل المكاتب الانتخابية كافّة عن طريق الزيارات الميدانية الدورية؛ للاطّلاع على الواقع الفعلي للعمل، وآخر الإحصاءات الخاصّة بعمليتي التسجيل والتوزيع، ومن أجل إضفاء الشفافية في عمل المفوّضية، فإنّها تسمح للمهتمّين بالشأن الانتخابي مواكبة آخر التحديثات الأسبوعية لعمليتي التسجيل والتوزيع من خلال الاطّلاع على الجدول الأسبوعي الخاصّ بنسب الإنجاز في هاتين العمليّـتين من خلال (الموقف العملياتي الاسبوعي).

وفي إطار دعم مشاركة المرأة – ناخبة كانت أم مرشّحة – في الانتخابات، وتمكينها، تسعى المفوضية إلى إدامة جسور التعاون مع المنظّمات الداعمة لها، وفي هذا السياق شارك السيّد رئيس مجلس المفوّضين عبر الدائرة الإلكترونية مع المعهد العراقي ولجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في مناقشة دراسة بحثية بشأن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والاحتياجات والتحدّيات التي تواجهها،بحسب ماذكرته المفوضية في كلمتها.